"Тихая волна", сайт Управления тылом и "Личное сообщение": оставайтесь на связи в Йом Кипур

В рамках подготовки к Дню Трепета (Йом Кипур) Управление тылом публикует рекомендации для граждан и местных властей по безопасному проведению особого дня и по способам получения информации даже во время полного отстранения от связи для тех, кто соблюдает пост и не пользуется связью в Йом Кипур.

Мы все еще находимся в разгаре военных действий, поэтому необходимо сохранить возможность получения информации о ракетных обстрелах или терактах любым из следующим способов: "тихая волна" на радиостанциях, данные которых приведены в прилагаемых иллюстрациях, оповещения на персональном компьютере через портал экстренных служб, оповещения через приложение Управления тыла на мобильных телефонах.

Все эти способы оповещения будут работать в Йом Кипур, предоставляя оповещения в реальном времени, инструкции и жизненно важную информацию.

На прошлой неделе от имени Управления тылом было отправлено экстренное сообщение гражданам даже на телефоны, на которых не было установлено соответствующее приложение. "Личное сообщение" основывается на местоположении пользователя, крайне важно прислушиваться к нему и выполнять рекомендации.

"Личное сообщение" будет отправлено за несколько минут до получения предупреждения, чтобы позволить людям добраться до ближайшего защищенного пространства. В нем также будет указано, что защищенное пространство нельзя покидать до получения личного сообщения об отмене чрезвычайной ситуации – даже через 10 минут после того, как вы вошли в бомбоубежище.

Необходимо продолжать следовать инструкциям Управления тыла, эти инструкции спасают жизни.