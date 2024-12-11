Продлен арест задержанных за запуск осветительных ракет по дому Нетаниягу в Кейсарии

Окружной суд Хайфы продлил до воскресенья, 15 декабря, срок содержания под стражей обвиняемых в запуске осветительных ракет по дому семейства Нетаниягу в Кейсарии. Напомним, контрадмирал запаса Офер Дорон, один из наиболее известных активистов акций протеста против правительства, его сын Галь, а также Итай Яффе и Амир Саде обвиняются "в акте террора при небрежном и легкомысленном обращении с огнем, в попытке поджога и в создании помех ходу следствия".

Ранее прокуратура удовлетворила просьбу супруги главы правительства Сары Нетаниягу о признании ее пострадавшей от уголовного преступления в рамках этого дела.

Ей был предоставлен этот статус, несмотря на тот факт, что в момент инцидента супруга главы правительства не находилась в доме в Кейсарии. Сара Нетаниягу указывала, что она вместе с другими была мишенью для террористического акта, в ходе которого по ее дому были выпущены военные боеприпасы, которые привели к пожару и материальному ущербу.

Согласно израильскому законодательству, человек, признанный пострадавшим от преступления, имеет в деле особый статус. Прокуратура обязана консультироваться с ним по поводу возможных сделок с правосудием и вынесения наказания для осужденных.