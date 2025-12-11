Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 11 декабря, похолодает, температура будет немного ниже среднесезонной. Ожидаются дожди, временами с грозами, по всей стране. Высока вероятность затоплений в низинах. Сильный ветер.

В Иерусалиме – 9-12 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 12-18, на побережье Мертвого моря – 14-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 11-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-16, на Голанских высотах – 9-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 100-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу-субботу дожди ослабнут и местами прекратятся. Ожидается, что в воскресенье дождей не будет. Однако в понедельник – дожди с грозами по всей стране. Во вторник-среду – солнечно, без осадков.