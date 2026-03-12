"Кан": "Хизбалла" концентрирует силы на границе Ливана и Сирии
Израильская телерадиокорпорация "Кан" сообщила, что "Хизбалла" концентрирует силы в районе ливано-сирийской границы.
Ранее агентство Reuters передавало, что сирийские власти усилили контроль над границей с Ливаном, перебросив туда тысячи военнослужащих и ракетные подразделения, в том числе чтобы воспрепятствовать проникновению боевиков "Хизбаллы" в Сирию и пресечь контрабандные маршруты.