Nvidia инвестирует $2 млрд в Nebius Аркадия Воложа

Корпорация NVIDIA и компания Nebius Аркадия Воложа объявили о стратегическом партнерстве с целью создания и запуска облачной инфраструктуры нового поколения для ИИ-рынка.

В рамках партнерства NVIDIA инвестирует в Nebius 2 млрд долларов, что позволит Nebius ускорить развитие своей ведущей платформы полного цикла для облачных ИИ-технологий.

Согласно заявлению компаний, партнерство опирается на продолжающееся развертывание Nebius инфраструктуры NVIDIA на своей глобальной платформе, в том числе нескольких ИИ-центров гигаваттного масштаба на территории США.

Для обеспечения развертывания Nebius мощностью более 5 гигаватт к концу 2030 года NVIDIA предоставит Nebius приоритетный доступ к новейшему поколению платформы ускоренных вычислений.