x
12 марта 2026
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 09:11
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Nvidia инвестирует $2 млрд в Nebius Аркадия Воложа

ИИ
время публикации: 12 марта 2026 г., 08:17 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 08:20
Nvidia инвестирует $2 млрд в Nebius Аркадия Воложа
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Корпорация NVIDIA и компания Nebius Аркадия Воложа объявили о стратегическом партнерстве с целью создания и запуска облачной инфраструктуры нового поколения для ИИ-рынка.

В рамках партнерства NVIDIA инвестирует в Nebius 2 млрд долларов, что позволит Nebius ускорить развитие своей ведущей платформы полного цикла для облачных ИИ-технологий.

Согласно заявлению компаний, партнерство опирается на продолжающееся развертывание Nebius инфраструктуры NVIDIA на своей глобальной платформе, в том числе нескольких ИИ-центров гигаваттного масштаба на территории США.

Для обеспечения развертывания Nebius мощностью более 5 гигаватт к концу 2030 года NVIDIA предоставит Nebius приоритетный доступ к новейшему поколению платформы ускоренных вычислений.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 октября 2025

Nebius Аркадия Воложа объявил о вводе в строй крупного дата-центра в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 сентября 2025

Microsoft заплатит компании Аркадия Воложа до $20 млрд за облачную инфраструктуру для ИИ
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 мая 2025

Компания Nebius Аркадия Воложа выиграла тендер на создание израильского суперкомпьютера