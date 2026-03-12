Военная сводка минздрава: в больницы поступили 179 пострадавших за сутки

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала войны "Рычание льва" и по состоянию на четверг, 12 марта, 07:00, в больницы Израиля поступили 2745 пострадавших. 85 из них госпитализированы, в том числе 11 в тяжелом состоянии, 10 в состоянии средней степени тяжести, состояние 64 человека определяется как легкое.

За сутки, с 07:00 среды до 07:00 четверга в больницы поступили 179 пострадавших, в том числе четверо в состоянии средней степени тяжести, 157 с легкими травмами и 18 человек в состоянии тяжелого нервного шока.