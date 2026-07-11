Машина сбила женщину на электросамокате в Рамат-Гане, она в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице Арье Бен-Элиэзер в Рамат-Гане, где автомобиль сбил ехавшую на электросамокате женщину.

Пострадавшая, женщина в возрасте около 40 лет, получила тяжелые травмы головы и грудной клетки. После оказания ей неотложной помощи, медики эвакуировали пострадавшую в больницу "Шиба" в тяжелом состоянии.