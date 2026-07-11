Официальное число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 4333 человек

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, достигло 4333 человек. Еще 16740 человек получили ранения, тысячи остаются без жилья. Об этом в субботу сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, после стихийного бедствия помощь получили 86794 семьи. Cпасателям удалось извлечь из-под завалов 6462 человека.

В результате землетрясений были повреждены 856 зданий, еще 190 полностью обрушились. Власти организовали 94 временных лагеря, в которых размещены 18437 человек. При этом 17907 человек по-прежнему не имеют постоянного жилья.

По данным властей, пострадавшим уже доставлено 9766 тонн продовольствия и более 16,6 миллиона литров питьевой воды. Медицинскую помощь получили 31193 человека.

В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют 31837 сотрудников различных служб и 30197 добровольцев. Кроме того, в Венесуэлу прибыли 2422 иностранных спасателя, в том числе команды из Израиля.

Напомним, два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня с интервалом всего 39 секунд. Они вызвали масштабные разрушения и привели к проведению крупной национальной и международной гуманитарной операции.