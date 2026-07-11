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Спорт

Израильтянки впервые вышли в финал юношеского Евробаскета

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 11 июля 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 21:19
Израильтянки впервые вышли в финал юношеского Евробаскета
AP Photo/Ian Maule

В Литве продолжается юношеский женский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки впервые в истории вышли в финал турнира (предыдущий рекорд - шестое место в 2025 году).

В полуфинале сборная Израиля победила команду Бельгии 78:69.

После 10 минут 24:20, 20 - 43:25, 30 - 63:46.

Великолепный матч провела Мааян Коэн (26 + 6 подборов).

Во втором полуфинале встречаются сборные Испании и Франции.

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