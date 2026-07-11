Израильтянки впервые вышли в финал юношеского Евробаскета
время публикации: 11 июля 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 21:19
В Литве продолжается юношеский женский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Израильтянки впервые в истории вышли в финал турнира (предыдущий рекорд - шестое место в 2025 году).
В полуфинале сборная Израиля победила команду Бельгии 78:69.
После 10 минут 24:20, 20 - 43:25, 30 - 63:46.
Великолепный матч провела Мааян Коэн (26 + 6 подборов).
Во втором полуфинале встречаются сборные Испании и Франции.
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