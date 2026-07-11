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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил террористов, перемещавших противотанковые ракеты на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 11 июля 2026 г., 20:04 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 20:12
ЦАХАЛ уничтожил террористов, перемещавших противотанковые ракеты на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля: ранее в субботу бойцы 91-й дивизии зафиксировали группу боевиков террористической организации "Хизбалла", перевозивших противотанковые ракеты в зоне безопасности на юге Ливана.

Террористы въехали в зону безопасности на автомобиле, выгрузили из него противотанковые ракеты, после чего перенесли их в расположенное поблизости здание.

После того как к зданию прибыли другие боевики, доставившие дополнительное вооружение и вошедшие внутрь, ЦАХАЛ нанес по ним авиаудар для устранения угрозы. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии в здании боеприпасов.

Израиль
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