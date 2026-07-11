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Израиль

Депутат Дан Илуз не будет баллотироваться на праймериз в "Ликуде": его шансы невелики

Ликуд
время публикации: 11 июля 2026 г., 21:39 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 21:44
Дан Илуз
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Дан Илуз принял решение не участвовать в предстоящих праймериз партии "Ликуд" после того, как внутренние опросы показали, что его шансы получить проходное место в предвыборном списке "Ликуда" на следующих выборах невелики.

Как сообщает в субботу 11 июля новостная служба 14 канала ИТВ, Илуз не покидает "Ликуд" и продолжит работать в Кнессете до окончания полномочий нынешнего созыва.

На протяжении нынешней каденции Илуз считался одним из наиболее независимых депутатов фракции "Ликуд", особенно по вопросам призыва ультраортодоксов в армию. В частности, Дан Илуз голосовал против закона о субсидировании яслей для детей ешиботников, против продвигаемых коалицией вариантов закона о призыве, а также он критиковал продвижение Основного закона об изучении Торы.

Израиль
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