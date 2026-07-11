ММА. Хаим Гозали проиграл украинскому депутату, олимпийскому чемпиону
время публикации: 11 июля 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 21:33
В Киеве состоялся первый турнир организации ММА ARENA Championship.
В главном поединке украинец Жан Беленюк победил израильтянина Хаима Гозали.
Бой закончился на четвертой минуте в первом раунде.
Жан Беленюк - народный депутат Украины и олимпийский чемпион по вольной борьбе, дебютировал в ММА.
Хаим Гозали потерпел седьмое поражение в 22 боях.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 июня 2026