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Спорт

ММА. Хаим Гозали проиграл украинскому депутату, олимпийскому чемпиону

Спорт/важное
Смешанные единоборства
время публикации: 11 июля 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 21:33
ММА. Хаим Гозали проиграл украинскому депутату, олимпийскому чемпиону
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Киеве состоялся первый турнир организации ММА ARENA Championship.

В главном поединке украинец Жан Беленюк победил израильтянина Хаима Гозали.

Бой закончился на четвертой минуте в первом раунде.

Жан Беленюк - народный депутат Украины и олимпийский чемпион по вольной борьбе, дебютировал в ММА.

Хаим Гозали потерпел седьмое поражение в 22 боях.

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