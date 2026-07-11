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Израиль

Вооруженное нападение в Нахлаот, врачи борются за жизнь пострадавшего

Иерусалим
время публикации: 11 июля 2026 г., 19:33 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 19:45
Вооруженное нападение в Нахлаот, врачи борются за жизнь пострадавшего
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об инциденте с применением насилия в иерусалимском районе Нахлаот.

Фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте 19 лет, без пульса и дыхания, с тяжелыми проникающими ножевыми ранениями.

Начав реанимацию, они эвакуировали пострадавшего в больницу "Шаарей Цедек" в критическом состоянии. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
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