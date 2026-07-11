Снят запрет на купание и занятия водным спортом на пляжах Нагарии

Министерство здравоохранения сообщает о снятии запрета на купание и занятия водным спортом на пляжах "Галей-Галиль" Северный и Южный в Нагарии. Пробы воды, сделанные в местах проверок, показали нормальный результат.

Напомним, в пятницу было опубликовано предупреждение об опасности купания из-за аварийного сброса сточных вод из городской канализационной системы и их попадания в море.