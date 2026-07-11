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Снят запрет на купание и занятия водным спортом на пляжах Нагарии

Минздрав
Средиземное море
время публикации: 11 июля 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 20:49
Снят запрет на купание и занятия водным спортом на пляжах Нагарии
Yossi Aloni/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает о снятии запрета на купание и занятия водным спортом на пляжах "Галей-Галиль" Северный и Южный в Нагарии. Пробы воды, сделанные в местах проверок, показали нормальный результат.

Напомним, в пятницу было опубликовано предупреждение об опасности купания из-за аварийного сброса сточных вод из городской канализационной системы и их попадания в море.

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Минздрав предупредил об опасности купания на пляжах Нагарии