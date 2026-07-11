Удар армии РФ по Сумам, есть жертвы
время публикации: 11 июля 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 17:48
В субботу, 11 июля, российские военные атаковали цели в украинском городе Сумы двумя управляемыми авиационными бомбами, есть жертвы.
Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил: "Две управляемые авиабомбы врага ударили по людному месту, где находились гражданские, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов – дорога и остановка общественного транспорта. Еще один удар был направлен по объекту инфраструктуры".
В результате удара четыре человека погибли, среди них ребенок. Известно о 17 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, передает агентство "Интерфакс-Украина".
Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попадания. Выбиты сотни окон и балконных рам.
Ссылки по теме