Удар армии РФ по Сумам, есть жертвы

В субботу, 11 июля, российские военные атаковали цели в украинском городе Сумы двумя управляемыми авиационными бомбами, есть жертвы.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил: "Две управляемые авиабомбы врага ударили по людному месту, где находились гражданские, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов – дорога и остановка общественного транспорта. Еще один удар был направлен по объекту инфраструктуры".

В результате удара четыре человека погибли, среди них ребенок. Известно о 17 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попадания. Выбиты сотни окон и балконных рам.