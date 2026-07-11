x
11 июля 2026
|
последняя новость: 18:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июля 2026
|
11 июля 2026
|
последняя новость: 18:08
11 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Удар армии РФ по Сумам, есть жертвы

Погибшие
Война в Украине
время публикации: 11 июля 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 17:48
Удар армии РФ по Сумам, есть жертвы
Фото: Сумская ОВА

В субботу, 11 июля, российские военные атаковали цели в украинском городе Сумы двумя управляемыми авиационными бомбами, есть жертвы.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил: "Две управляемые авиабомбы врага ударили по людному месту, где находились гражданские, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов – дорога и остановка общественного транспорта. Еще один удар был направлен по объекту инфраструктуры".

В результате удара четыре человека погибли, среди них ребенок. Известно о 17 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попадания. Выбиты сотни окон и балконных рам.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июля 2026

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1599-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июля 2026

СБС ВСУ: в Азовском море были атакованы десятки судов российского "теневого флота"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июля 2026

Армия РФ нанесла новый удар по Одессе, есть жертвы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июля 2026

ВСУ: ночью перехвачены 2 из 12 ракет, 111 из 121 БПЛА. МО РФ: сбиты 178 беспилотников