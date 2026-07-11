Футболист сборной ЮАР, участник ЧМ, умер в возрасте 25 лет. Предварительно: самоубийство

Полузащитник сборной Южной Африки и клуба "Мамелоди Сандаунз" Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет, сообщило министерство спорта страны. Всего несколько недель назад он выступал на чемпионате мира 2026 года.

Адамс принял участие во всех трех матчах сборной ЮАР на групповом этапе: вышел в стартовом составе против Мексики и Чехии и на замену в победной игре с Южной Кореей, после которой команда впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала южноафриканцы уступили Канаде.

Южноафриканское издание Sunday World сообщило со ссылкой на свои источники, что футболист, предположительно, покончил с собой в своем доме в Стелленбосе. Однако официально причина смерти пока не названа, обстоятельства произошедшего выясняются.

Джейден Адамс начинал карьеру в академии "Стелленбоса", а в январе 2025 года перешел в "Мамелоди Сандаунз", с которым выиграл африканскую Лигу чемпионов. В играх за национальную сборную он дебютировал в 2022 году.