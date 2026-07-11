Делегация США прибыла в Ливан для обсуждения "пилотного" проекта вывода израильских войск

Американская военная делегация провела в Бейруте переговоры с командованием ливанской армии, посвященные реализации соглашения о выводе израильских войск из первой так называемой "пилотной зоны" на юге Ливана. Об этом сообщает в субботу 11 июля информационное агентство AFP со ссылкой на источники в армии Ливана.

Речь идет о достигнутом в конце июня рамочном соглашении между Израилем и Ливаном, которое призвано установить основу для будущего заключения мирного урегулирования между двумя странами. Рамочное соглашение предусматривает постепенный вывод израильских войск из ряда районов южного Ливана, занятых в ходе военной операции против "Хизбаллы". После этого контроль над двумя небольшими территориями, получившими название "пилотных зон", перейдет к ливанской армии.

По данным, полученным AFP, американская делегация прибыла в Ливан для обсуждения механизмов реализации первого этапа соглашения.

В конце минувшей недели президент Ливана Жозеф Аун провел встречу с командующим вооруженными силами Родольфом Хайкалом. Как передает телеканал LBCI, Аун и Хайкал обсудили выполнение рамочного соглашения с Израилем, согласно которому израильские войска должны отойти из ряда районов на юге Ливана, а их место займут подразделения ливанской армии.

Ранее представитель американской администрации заявил в Вашингтоне, что стороны "перешли к этапу реализации рамочного соглашения". По его словам, запуск первой "пилотной зоны" ожидается уже в ближайшие дни, а остальные находятся на стадии планирования. Координацию процесса будет осуществлять Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) совместно с Израилем и Ливаном.

При этом соглашение, которое отвергла "Хизбалла", не содержит конкретных сроков полного вывода израильских войск. Израильские официальные лица ранее заявляли, что армия продолжит удерживать "зону безопасности" глубиной около 10 километров до тех пор, пока "Хизбалла" не будет разоружена.

Очередной раунд непрямых переговоров между Израилем и Ливаном, не поддерживающими дипломатических отношений, состоится в Риме в среду и четверг на следующей неделе. Это будут шестые переговоры с начала войны.

Ливан увязывает свое участие в переговорах с выводом израильских войск как минимум из двух "пилотных зон".

Ожидается, что позднее в этом месяце президент Ливана Джозеф Аун посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.