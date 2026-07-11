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Израиль

В районе Синджиля задержаны четверо подозреваемых в нападении на иностранных журналистов

Иудея и Самария
Расследование
ЦАХАЛ
Полиция
время публикации: 11 июля 2026 г., 16:37 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 16:43
Вид на деревню Синджиль, к северу от Рамаллы
AP Photo/Leo Correa

Израильские военные и полиция задержали четверых подозреваемых в нападении на группу иностранных журналистов в районе деревни Синджиль, к северу от Рамаллы.

Согласно совместному сообщению полиции и ЦАХАЛа, несколько человек перекрыли путь автомобилю журналистов, атаковали и повредили машину.

На место происшествия были направлены военнослужащие бригады "Шомрон", которые обеспечили журналистам безопасный проезд и задержали предполагаемых участников инцидента.

Сотрудники полицейского участка "Биньямин" арестовали подозреваемых, опросили журналистов и обнаружили автомобиль нападавших. При обыске в машине были найдены дубинки и нож.

Все четверо доставлены на допрос. Расследование продолжается.

В сообщении полиции и ЦАХАЛа не приведены сведения, которые как-либо идентифицировали бы нападавших.

Ранее источники в Палестинской автономии заявляли о нападении "группы поселенцев" в районе Синджиля. Однако о том, что атакованы были журналисты, не сообщалось.

Израиль
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