Столкновения около Рамаллы после нападения на пастуха, есть пострадавшие

Официальное агентство Палестинской администрации Wafa передает, что в районе деревни Аль-Мурайр, к востоку от Рамаллы, в результате столкновений с израильскими военными есть пострадавшие: один местный житель получил пулевое ранение в ногу, двое других были ранены резиновыми пулями, кроме того 10-летний мальчик получил травму голову в результате попадания светошумовой гранаты.

Причиной столкновений, судя по имеющимся данным, стало нападение жителей Аль-Мурайра на израильского пастуха – в него бросали камни, а вокруг него поджигали сухую траву. На место происшествия прибыли израильские военные, которые сначала стреляли в воздух, чтобы разогнать нападавших, а затем открыли огонь на поражение.

ЦАХАЛ пока этот инцидент не комментирует.