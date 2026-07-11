Американский конгрессмен заявил, что вооруженные поселенцы задержали его в Иудее

Член Палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил агентству Reuters, что во время поездки по Иудее его группа более часа удерживалась вооруженными израильскими поселенцами.

По словам Кханны, инцидент произошел в районе Хирбет-Зануты, на юге Иудеи, где он осматривал арабскую деревню, покинутую жителями после нападений еврейских поселенцев.

Конгрессмен заявил, что несколько человек перекрыли дорогу микроавтобусу делегации и не позволяли ему продолжить движение. Он утверждает, что поселенцы были вооружены американскими винтовками M4.

"Эти вооруженные хулиганы пришли с автоматами M4 американского производства, задержали нас и перекрыли дорогу", – сказал Кханна. Причем, по его словам, прибывшие военнослужащие ЦАХАЛа первоначально встали на сторону поселенцев, несмотря на присутствие американского конгрессмена и представителей дипломатической миссии США.

В состав группы входили помощники Кханны и сопровождавшие его лица. Они говорят, что дорога оставалась перекрытой более часа, после чего вмешались израильские военные и полиция, и делегация смогла продолжить путь. Сведений о пострадавших не поступало.

Ро Кханна назвал произошедшее "наглядным примером положения палестинцев" в Палестинской автономии и заявил, что инцидент усилил его критическое отношение к произраильской политике нынешней американской администрации.

Конгрессмен Ро Кханна, американский конгрессмен индийского происхождения, относится к прогрессивному крылу Демократической партии и выступает за ограничение военной помощи США Израилю. Он представляет в Конгрессе штат Калифорния. В американских СМИ его называют одним из возможных претендентов на участие в президентских выборах 2028 года.