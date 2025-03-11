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Израиль

Полиция помогла вернуть жертвам "русского мошенничества" десятки тысяч шекелей

Мошенничество
Полиция
время публикации: 11 марта 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 16:17
Полиция помогла вернуть жертвам "русского мошенничества" десятки тысяч шекелей
Avshalom Sassoni/Flash90

В рамках расследования, проводимого киберподразделением ЛАХАВ-433 совместно с отделами по борьбе с мошенничеством Южного и Тель-Авивского округов в 2023 году были арестованы подозреваемые из Ашкелона. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, преступном сговоре и других правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба полиции, 20 декабря 2023 года 27-летний Станислав Дурка из Ашкелона был признан виновным и приговорен к 28 месяцам тюремного заключения, а также к выплате пострадавшим компенсации в размере 124 тысячи шекелей.

Речь идет об остатке суммы, поскольку ранее пострадавшим уже были возвращены 178 тысяч шекелей из денег, изъятых полицией во время обыска у него дома в день ареста.

Отмечается, что следователи ЛАХАВ-433 следили за исполнением приговора. Они обнаружили, что обвиняемый не перевел жертвам компенсацию (сумма достигла 135920 шекелей). Тогда полиция приняла меры для перевода пострадавшим назначенной судом компенсации из средств, изъятых полицией в ходе расследования.

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