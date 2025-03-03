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Израиль

Серебристая чайка, проглотившая рыболовный крючок, спасена в Эйлате

Животные
Эйлат
время публикации: 03 марта 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 16:19
Серебристая чайка, проглотившая рыболовный крючок, спасена в Эйлате
Фото: Омри Омаси/Управление природы и парков

Во время патрулирования в Эйлатском заливе инспектор Управления природы и парков Омри Омаси и волонтер Хен Авни спасли серебристую чайку, у которой глубоко в горле застрял рыболовный крючок. По всей видимости, чайка пыталась поймать рыбу, попавшуюся на рыболовную леску с несколькими крючками: птица запуталась в леске, на которой также висела мертвая рыба.

Чайку доставили для получения первой помощи к орнитологу Ноаму Вайсу, но тому не удалось извлечь крючок, и тогда птицу переправили на дальнейшее лечение в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане.

Доктор Ариэла Розенцвейг рассказала, что рентгеновские снимки показали рыболовный крючок, застрявший в пищеводе птицы. Чайку погрузили в медикаментозный сон, крючок удалось отцепить от ее пищевода и безопасно извлечь. В больнице при "Сафари" находится на лечении еще одна чайка, пострадавшая от рыболовных снастей: крючок застрял у нее в крыле.

По словам доктора Розенцвейг, далеко не все подобные случаи заканчиваются хорошо: чайки пытаются съесть все, что им попадается, особенно крючки, которые выбрасывает волнами или которые застревают в скалах. Из-за запаха приманки чайки ошибочно принимают рыболовные снасти за пищу.

Серебристая чайка, спасенная в Эйлатском заливе, после лечения и двух недель реабилитации смогла вернуться в природу: ее выпустила та самая доктор Ариэла Розенцвейг, которая лечила птицу в больнице.

Если вы встречаете дикое животное или птицу, находящихся в бедственном положении, звоните в Управление природы и парков по телефону *3630.

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