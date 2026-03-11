x
11 марта 2026
Израиль

Сигналы тревоги в Хайфе и окрестностях. Около сотни ракет запущены из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Цева адом
время публикации: 11 марта 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 20:30
Сигналы тревоги в Хайфе и окрестностях. Ракетный обстрел из Ливана
Photo by Moshe Shai/FLASH90

В 20:02 - 20:18 система предупреждения о ракетных обстрелах активирована в десятках населенных пунктах на севере Израиля. Сирены были слышны в Хайфе и ее окрестностях.

В сторону израильской территории были запущены около сотни ракет с территории Ливана.

В спасательные службы поступило сообщение о падении обломков в одном из городов, но нет информации о пострадавших.

Активирована система предупреждения в Тверии.

В спасательные службы поступили сообщения о падении обломков ракет в нескольких местах в Галилее.

