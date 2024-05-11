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Израиль

Психологический террор: ХАМАС обнародовал новое видео с одним из заложников

время публикации: 11 мая 2024 г., 14:25 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 14:35
Надав Попплвелл
Соцсети

ХАМАС, в рамках очередного акта психологического террора, опубликовал видео с заложником – это 51-летний Надав Попплвелл, похищенный 7 октября из кибуца Нирим. В начале видео мужчина называет свое имя.

Дата съемки видео неизвестна. На видео у мужчины под глазом большой синяк.

Мать Надава, 79-летняя Хана Пери, была похищена тогда же, когда и он, и освобождена 24 ноября прошлого года.

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