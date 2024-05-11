Психологический террор: ХАМАС обнародовал новое видео с одним из заложников

ХАМАС, в рамках очередного акта психологического террора, опубликовал видео с заложником – это 51-летний Надав Попплвелл, похищенный 7 октября из кибуца Нирим. В начале видео мужчина называет свое имя.

Дата съемки видео неизвестна. На видео у мужчины под глазом большой синяк.

Мать Надава, 79-летняя Хана Пери, была похищена тогда же, когда и он, и освобождена 24 ноября прошлого года.