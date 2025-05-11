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Израиль

ХАМАС подтвердил свое намерение освободить Идана Александра

США
Заложники
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 11 мая 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 22:42
ХАМАС подтвердил свое намерение освободить Идана Александра
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Террористическая организация ХАМАС распространила заявление, в котором подтвердила, что в рамках переговоров с США будет освобожден из плена израильский заложник Идан Александр.

"В последние дни движение ХАМАС осуществляло контакты с администрацией США, продемонстрировав серьезность своих намерений. В рамках усилий добиться прекращения боевых действий и открытия контрольно-пропускных пунктов ХАМАС освободит израильского солдата, имеющего гражданство США, Идана Александра", – говорится в заявлении.

Родители военнослужащего сообщили, что они проинформированы о том, что их сын может быть освобожден в ближайшие дни.

Журналист телеканала "Кешет-12" Ярон Авраам со ссылкой на свои источники в Иерусалиме передал: ожидается, что Идан Александр будет освобожден в ближайшие 48 часов.

Израиль
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