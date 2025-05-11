ХАМАС подтвердил свое намерение освободить Идана Александра

Террористическая организация ХАМАС распространила заявление, в котором подтвердила, что в рамках переговоров с США будет освобожден из плена израильский заложник Идан Александр.

"В последние дни движение ХАМАС осуществляло контакты с администрацией США, продемонстрировав серьезность своих намерений. В рамках усилий добиться прекращения боевых действий и открытия контрольно-пропускных пунктов ХАМАС освободит израильского солдата, имеющего гражданство США, Идана Александра", – говорится в заявлении.

Родители военнослужащего сообщили, что они проинформированы о том, что их сын может быть освобожден в ближайшие дни.

Журналист телеканала "Кешет-12" Ярон Авраам со ссылкой на свои источники в Иерусалиме передал: ожидается, что Идан Александр будет освобожден в ближайшие 48 часов.