ХАМАС может освободить Идана Александра в качестве "жеста доброй воли" в отношении Трампа

По имеющимся у Израиля данным, палестинская террористическая организация ХАМАС планирует освободить похищенного 7 октября солдата-одиночку Идана Александра, обладающего двойным гражданством США и Израиля, в качестве жеста доброй воли в отношении президента США Дональда Трампа и в преддверии его ближневосточного визита. Об этом сообщает в воскресенье, 11 мая, новостная служба КАН.

По информации КАН, ХАМАС выдвигает в качестве условия освобождения заложника возобновление поставок продовольствия в сектор Газы. В Израиле полагают, что оказываемое на посредников и ХАМАС давление приведет к определенному прогрессу в отношении заложников, но едва ли этот прогресс будет комплексным.

Президент США Дональд Трамп говорил о судьбе Идана Александра в ходе своего выступления на День Молитвы: он отметил, что сейчас администрация Белого дома не знает о состоянии заложника. "Мы не знаем, что с ним сейчас, – отметил президент США. – Мы думаем, что знаем, и надеемся на лучшее".

"Два месяца назад мы были почти уверены, что его освободят, но они ужесточили позицию, это ужасно, – прокомментировал Дональд Трамп. – Идан, парень из Нью-Джерси, переехал в Израиль в 2022 году. Он был взят в заложники во время жестокого нападения на еврейский народ 7 октября".