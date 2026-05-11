x
11 мая 2026
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 19:00
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы боевики и уничтожены склады "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 11 мая 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 18:41
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы боевики и уничтожены склады "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 146-й дивизии ЦАХАЛа обнаружили вчера, 10 мая, двух боевиков "Хизбаллы", которые проникли в здание вблизи израильских позиций на юге Ливана и готовили нападение. Боевики были ликвидированы ударом ВВС.

Помимо этого, были атакованы объекты инфраструктуры и склад вооружений "Хизбаллы".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в последние часы боевики "Хизбаллы" запустили несколько ракет и дронов-камикадзе по израильским силам на юге Ливана. Два беспилотника поразили инженерную технику, в которой в тот момент не было людей. Пострадавших среди военнослужащих нет, технике причинен ущерб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2026

948-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии