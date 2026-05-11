ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы боевики и уничтожены склады "Хизбаллы"

Бойцы 146-й дивизии ЦАХАЛа обнаружили вчера, 10 мая, двух боевиков "Хизбаллы", которые проникли в здание вблизи израильских позиций на юге Ливана и готовили нападение. Боевики были ликвидированы ударом ВВС.

Помимо этого, были атакованы объекты инфраструктуры и склад вооружений "Хизбаллы".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в последние часы боевики "Хизбаллы" запустили несколько ракет и дронов-камикадзе по израильским силам на юге Ливана. Два беспилотника поразили инженерную технику, в которой в тот момент не было людей. Пострадавших среди военнослужащих нет, технике причинен ущерб.