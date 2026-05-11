Серийный убийца из Тель-Авива Мухаммад Халаби умер в тюрьме: он убил семерых

В понедельник 11 мая в возрасте 69 лет умер Мухаммад Халаби, который был осужден за серию жестоких убийств, потрясших Израиль в конце восьмидесятых годов. По сообщению Службы тюрем, Халаби умер в результате тяжелой болезни, его диагноз не разглашается. В октябре 1989 года он и его брат Махмуд были арестованы по подозрению в убийстве, и вскоре выяснилось, что их жертвами стали не менее семи человек, включая чемпионку по боксу 21-летнюю Сабрию Турк.

Как сообщает The Jerusalem Post, 20 октября 1989 года, во время праздника Суккот, сотрудники полиции прибыли в квартиру на улицу Рашит а-Хохма в тель-авивском районе Шапира после сообщений о резком неприятном запахе. Внутри они обнаружили три обнаженных тела, двух женщин и мужчины. Тела лежали друг на друге, шея каждого из убитых была перетянута электрическим проводом.

Жертвы были идентифицированы как 32-летняя Мирьям Аббас из Акко, 40-летняя Мазаль Суиса и 65-летний Али Хусейн – бездомный, который незадолго до этого поселился в квартире. Они были убиты за несколько дней до обнаружения тел.

В тот же вечер в квартире Халаби на улице Иегуда а-Ямит в Яффо были обнаружены тела еще четверых человек: 37-летней Кармелы Яхии (она была владелицей квартиры, была известна полиции в связи с делами о наркотиках), 21-летней наркозависимой Орли Хаким, 34-летнего наркозависимого Меира Коэна, а также 21-летней Сабрии Турк, чемпионки по боксу. По данным расследования, Сабрия стала случайной жертвой: она вошла в квартиру, услышав крики, и убийцы избавились от непрошеного свидетеля. Все тела также были обнаженными, со следами удушения.

Вскоре были задержаны подозреваемые, братья Махмуд и Мухаммад Халаби. Следствие пришло к выводу, что мотивами преступлений были финансовые конфликты, связанные с проституцией и наркотиками. Позднее также выдвигались версии о националистической подоплеке части убийств.

Халаби утверждал, что убил Мирьям Аббас из-за долга, связанного с проституцией, а остальных он убил, чтобы они не свидетельствовали против него. Суд приговорил обоих братьев к семи пожизненным срокам за семь убийств.

Близкие Сабрии Турк вели долгую юридическую борьбу, чтобы добиться признания ее погибшей в результате теракта и признания убийств совершенными на националистической почве. По этой версии, Мухаммад Халаби, в прошлом выступавший в качестве осведомителя ШАБАКа, стремился "очистить свою репутацию" и присоединиться к террористической организации ХАМАС, как его брат. Тем не менее, эту версию суд признал несостоятельной, и Халаби был осужден по уголовным статьям.