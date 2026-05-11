ОАЭ перечислили $100 млн на создание палестинской полиции для Газы

Объединенные Арабские Эмираты перевели $100 млн Совету мира, международному органу под руководством США, отвечающему за послевоенное восстановление сектора Газы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника и ближневосточного дипломата.

Издание отмечает, что это крупнейший на сегодняшний день реальный взнос при общем объеме обещанных пожертвований в $17 млрд. Средства предназначены для подготовки палестинских полицейских сил численностью около 27000 человек. Их обучением будет заниматься эмиратская охранная компания на территории Египта и Иордании.

Создание полиции рассматривается как приоритетная задача для постепенной замены ЦАХАЛа в секторе. Набор кандидатов начался еще в феврале, и, по словам спецпосланника Совета мира Николая Младенова, заявки подали несколько тысяч палестинцев. При этом заявки могут подать также бывшие гражданские служащие ХАМАСа, однако они должны пройти проверку ШАБАКа.

Переговоры о разоружении ХАМАСа зашли в тупик. Национальный комитет по управлению Газой спустя три месяца после создания так и не приступил к работе на территории сектора.