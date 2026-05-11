последняя новость: 19:00
Мир

Трамп: Иран попросил помочь с удалением радиоактивных материалов с разрушенных ядерных объектов

Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 11 мая 2026 г., 18:13 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 18:13
Трамп: Иран попросил помочь с удалением радиоактивных материалов с разрушенных ядерных объектов
Atomic Energy Organization of Iran via AP

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская переговорная группа обратилась к американской стороне с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов.

По словам Трампа, иранцы заявили, что "не располагают технологиями для уборки ядерной пыли".

Дональд Трамп также сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции "Проект Свобода" по обеспечению безопасного прохода гражданских судов через Ормузский пролив.

Заявления Трампа приводит издание Bloomingbit со ссылкой на аккаунт Walter Bloomberg, специализирующийся на биржевых новостях.

