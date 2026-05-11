x
11 мая 2026
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 19:00
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Рафаэль": "Железный купол" перехватил около 99% из 40 тысяч ракет, запущенных с октября 2023 года

Оборонка
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
время публикации: 11 мая 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 19:08
"Рафаэль": "Железный купол" перехватил около 99% из 40 тысяч ракет, запущенных с октября 2023 года
AP Photo/Leo Correa

Председатель совета директоров концерна "Рафаэль" Юваль Штайниц представил на конференции Иерусалимского центра по вопросам внешней политики и безопасности данные о работе израильской системы ПВО с начала войны.

По его словам, с 7 октября 2023 года ХАМАС и "Хизбалла" запустили по территории Израиля около 40 тысяч ракет. "Железный купол" продемонстрировал эффективность перехвата, близкую к 99%.

Штайниц также сообщил, что израильские системы ПВО успешно отразили основную часть иранских баллистических ракет. С начала 2024 года Иран запустил в сторону Израиля около 1500 баллистических ракет, из которых не удалось перехватить несколько десятков. В результате этих обстрелов погибли около 30 человек и тысячи были ранены, приводит слова председателя совета директоров "Рафаэля" издание 0404.co.il.

Штайниц также опроверг сообщения о дефиците ракет-перехватчиков, в том числе ракет системы "Хец", заявив, что Израиль не испытывает их нехватки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 апреля 2026

Минобороны потребовало от оборонных концернов максимально ускорить производство вооружений
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 апреля 2026

Минобороны Израиля задолжало оборонным концернам 13 миллиардов шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2026

ЦАХАЛ впервые официально подтвердил участие лазерной ПРО "Ор Эйтан" в оперативной деятельности