Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 12 декабря, температура будет ниже среднесезонной. Ожидаются дожди, временами с грозами, на большей части территории страны, которые ослабнут во второй половине дня.

В Иерусалиме – 10-14 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 14-19, в Эйлате – 14-20, в Беэр-Шеве – 12-18, на побережье Мертвого моря – 14-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 11-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-19, на Голанских высотах – 10-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В субботу-воскресенье временами дожди, в основном слабые. В понедельник – сильные дожди, возможно с грозами. Во вторник дожди ослабнут и прекратятся. В среду-четверг – солнечно, без осадков.