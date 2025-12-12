x
12 декабря 2025
12 декабря 2025
12 декабря 2025
последняя новость: 06:59
12 декабря 2025
Израиль

время публикации: 12 декабря 2025 г., 03:30 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 05:44
Затопление в Бейт-Шикме, эвакуированы семь пострадавших
Пресс-служба МАДА

В ночь на 12 декабря в поселке Бейт-Шикма, к востоку от Ашкелона, где некоторые жители оказались заблокированными в домах из-за затопления на фоне дождей, была проведена спасательная операция.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что были эвакуированы семь пострадавших. Один из них, мужчина около 60 лет, в состоянии средней тяжести с признаками переохлаждения, и шесть человек в легком состоянии.

Для эвакуации были задействованы специальные внедорожники и реанимационный автомобиль МАДА Unimog.

