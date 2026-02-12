Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 12 февраля, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-19 градусов, в Тель-Авиве – 14-23, в Хайфе – 14-23, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 8-23, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-24, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-22, на Голанских высотах – 11-19.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 80-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В пятницу температура повысится, ожидаются дожди на севере и в центре страны. В субботу – небольшое понижение температуры, местами дожди. В воскресенье-понедельник – тепло и солнечно. Во вторник-среду похолодает, местами дожди.