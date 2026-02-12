Проблемы системы образования в Израиле и супер-экзиты. Экономический обзор

Среди экономических тем этой недели особое внимание обращали на себя споры о состоянии системы образования в Израиле и завершение двух "экзитов" на общую сумму 57 миллиардов долларов.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Кто смотрит за системой образования

На днях моя старшая дочь, уже закончившая школу, рассказывала младшему брату, что ему не повезло с экзаменами на аттестат зрелости, поскольку формат их проведения изменился. Мне пришлось вмешаться в разговор и сказать, что к тому времени, когда сын дойдет до этих экзаменов, их формат может поменяться еще пару раз, правда большого толка от этого не будет.

Министерство просвещения, министерство финансов, Центр местной власти, Форум 15 городов, профсоюз учителей, организация учителей старших классов, национальный родительский комитет, национальный ученический совет… Израильская система образования – то самое дите при семи няньках, остающееся в итоге без присмотра. Та или иная "нянька" может вносить в нее косметические изменения, но у них практически нет шансов договориться о серьезных структурных реформах.

И даже когда несколько "нянек" в итоге договариваются о чем-то, реализация оставляет желать лучшего, поскольку, как правило, это ограниченные шаги. К примеру, в 2022 году министерствам финансов и просвещения после долгих споров с профсоюзами удалось продавить опцию найма на востребованные предметы (точные науки, компьютеры и т.д.) учителей на индивидуальном контракте. Этот шаг должен был позволить привлечь в школы выходцев из хайтека, решивших сменить профиль, предлагая им более высокую зарплату вместо защиты профсоюза.

Однако свежий отчет министерства просвещения, представленный Кнессету, засвидетельствовал, что за три года при квоте в 6% от штата (то есть до 15 тысяч учителей) министерству удалось привлечь на индивидуальный контракт 12 (двенадцать) преподавателей, и еще 40 выразили заинтересованность.

Тот же отчет показывает, что 10% выпускников педагогических вузов уходят из профессии в течение первого года работы, еще 20% – в первые пять лет. Причем одной из основных причин ухода учителей является не зарплата, а давление со стороны родителей учеников.

За последний год профсоюз учителей и национальный родительский комитет пытаются сформулировать договор, который ограничит доступ родителей в школы и будет регулировать формат их общения с учителями. Пока что камнем преткновения является возможность общения через WhatsApp. Я не исключаю, что стороны в ближайшие недели договорятся (у главы профсоюза Яффы Бен-Давид тоже предвыборный период, и ей нужно демонстрировать успехи), но не думаю, что подобный договор будет иметь реальный эффект. Он станет лишь очередной заплаткой на том разваливающемся корабле, который представляет собой израильская система образования.

Гораздо более серьезным шагом мог бы стать переход на пятидневную учебную неделю в сопровождении изменений в школьном календаре и выделения дополнительных средств на подготовку учителей. К сожалению, эту реформу анонсировало министерство финансов, причем без какого-либо согласования с профсоюзами, министерством просвещения и органами местной власти, то есть с наиболее влиятельными "няньками". Так что рассматривать ее можно разве что как стартовую позицию на грядущих переговорах с профсоюзом учителей о новом коллективном трудовом договоре (которые будет вести уже следующее правительство). Тем более что Яффа Бен-Давид уже заявила, что не видит проблемы в переходе на пятидневную учебную неделю, если рабочая неделя учителей сократится с пяти до четырех дней, однако ни при каких обстоятельствах летние каникулы сокращены не будут.

"Экзиты" бывают разные

Антимонопольный регулятор Европейского союза объявил на этой неделе, что не возражает против покупки израильского стартапа Wiz корпорацией Google за 32 миллиарда долларов. Разрешения регуляторов США и Израиля были получены ранее. Остались разрешения регуляторов Австралии, Южной Африки и Турции, которые должны быть получены к марту этого года.

Через 30 дней после получения последнего разрешения в налоговом управлении Израиля будет праздник. Правда, с момента объявления о сделке весной 2025 года размер ожидаемых налоговых поступлений существенно сократился. Те же 32 миллиарда долларов теперь стоят заметно меньше в шекелях. Так что предварительные оценки налоговых поступлений от сделки в 13-18 миллиардов шекелей сократились до 10-12 миллиардов шекелей, а к марту сумма может оказаться еще меньшей.

В идеале вся сумма от одноразовой сделки должна пойти на сокращение государственного долга и отразиться на госбюджете в виде снижения выплат по долгу. Однако нельзя забывать, что мы находимся в любом случае менее чем в девяти месяцах от выборов.

У министра финансов Бецалеля Смотрича будет очень сильный соблазн направить часть суммы (одноразовой) на сокращение подоходного налога для среднего класса (теоретически постоянное). На данный момент финансировать его предлагается за счет возрождения налога на землю, но шансы на прохождение этого налога через финансовую комиссию Кнессета крайне туманны.

То же самое касается предвыборной инициативы экономического советника правительства Ави Симхона о дотациях израильтянам, выплачивающим ипотечные ссуды. И это лишь два примера.

Что касается других аспектов сделки – в Израиле появятся четыре долларовых миллиардера – Асаф Рапапорт, Рои Резник, Ами Лутвак и Инон Костика, каждый из которых получит $3,2 млрд до уплаты налога. При этом по меньшей мере один из них, Асаф Рапапорт, имеет активную гражданскую позицию и уже попытался купить 13-й канал ИТВ.

2700 работников компании получат в совокупности 2,56 миллиарда долларов. В среднем это дает около 950 тысяч долларов на человека, но, разумеется, распределение будет неровным. Работники, стоявшие у истоков компании, получат гораздо большие суммы, а более новые работники ограничатся несколькими сотнями тысяч долларов.

И здесь интересно сравнение с еще одним крупным "экзитом", окончательно закрытым на текущей неделе. Palo Alto завершила покупку израильской CyberArk за 25 миллиардов долларов, но налоговые поступления от сделки не дотянут даже до миллиарда шекелей.

Столь значительная разница в налоговых поступлениях обусловлена составом владения. Хотя Wiz зарегистрирована за границей, она была продана на довольно раннем этапе и большая часть ее акций принадлежала израильским налоговым резидентам, в первую очередь – четырем основателям, тогда как CyberArk, хотя и зарегистрирована в Израиле, в большинстве своем контролируется уже иностранными налоговыми резидентами.

А вот решение Palo Alto зарегистрироваться для торгов на Тель-Авивской фондовой бирже стало неожиданностью для рынка. Компания будет торговаться на TASE параллельно с американской биржей высоких технологий NASDAQ с невиданной для израильской биржи рыночной стоимостью в 115 миллиардов долларов (больше, чем несколько крупнейших израильских банков вместе взятых). Это хороший пиар для местной биржи в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем он может стать проблематичным. Любое движение акций Palo Alto будет сильно влиять на весь рынок.