x
12 февраля 2026
|
последняя новость: 08:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 февраля 2026
|
12 февраля 2026
|
последняя новость: 08:03
12 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Исследование Гарварда: ИИ-технологии увеличивают нагрузку, а не облегчают работу

ИИ
Рынок труда
время публикации: 12 февраля 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 07:16
Исследование Гарварда: ИИ-технологии увеличивают нагрузку, а не облегчают работу
AP Photo/Business Wire

Согласно исследованию, проведенному среди работников Кремниевой долины и опубликованному в Harvard Business Review, внедрение инструментов искусственного интеллекта не только не снижают рабочую нагрузку, но делают её более интенсивной и сжатой.

Способность ИИ ускорять выполнение отдельных задач не сокращает рабочий день. Освободившееся время немедленно заполняется новыми задачами, созданными в результате использования технологии.

Работники сообщают, что теперь от них требуется выполнять "инжиниринг промптов", лихорадочную проверку фактов для предотвращения "галлюцинаций" моделей и управление несколькими ИИ-агентами, работающими параллельно.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook