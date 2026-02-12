Исследование Гарварда: ИИ-технологии увеличивают нагрузку, а не облегчают работу

Согласно исследованию, проведенному среди работников Кремниевой долины и опубликованному в Harvard Business Review, внедрение инструментов искусственного интеллекта не только не снижают рабочую нагрузку, но делают её более интенсивной и сжатой.

Способность ИИ ускорять выполнение отдельных задач не сокращает рабочий день. Освободившееся время немедленно заполняется новыми задачами, созданными в результате использования технологии.

Работники сообщают, что теперь от них требуется выполнять "инжиниринг промптов", лихорадочную проверку фактов для предотвращения "галлюцинаций" моделей и управление несколькими ИИ-агентами, работающими параллельно.