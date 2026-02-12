Массовое убийство в Канаде совершила 18-летняя девушка, у которой были проблемы с психикой

В Канаде продолжается расследование одного из самых тяжелых массовых убийств последних лет – нападения в Тамблер-Ридже (провинция Британская Колумбия), произошедшего 10 февраля.

По уточненным официальным данным Королевской канадской конной полиции (RCMP), общее число погибших – девять, включая нападавшую. Ранее сообщалось о десяти погибших.

По версии следствия, 18-летняя Джесси Ван Рутселаар сначала застрелила двух родственников в жилом доме (свою мать и 11-летнего сводного брата), затем приехала в среднюю школу Tumbler Ridge Secondary School и открыла огонь там. Совершив убийства, она застрелилась. Следователи полагают, что сообщников у нее не было.

В школе погибли шесть человек (педагог и ученики), еще один пострадавший, которого изначально считали погибшим по дороге в больницу, выжил.

Десятки людей получили ранения, некоторые остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что ранее уже выезжала по адресу семьи Рутселаар в связи с эпизодами, связанными с психическим состоянием подозреваемой.

На месте происшествия найдены два вида оружия – длинноствольное и модифицированное короткоствольное. Следствие отдельно проверяет источник оружия и цепочку его попадания к нападавшей. Устанавливаются мотивы убийцы.

Премьер-министр Канады Марк Карни распорядился приспустить флаги на федеральных зданиях на семь дней. В самой общине Тамблер-Ридж объявлены траурные мероприятия, в школах и муниципальных службах развернута кризисная психологическая помощь.

Тамблер-Ридж – небольшой удаленный муниципалитет на северо-востоке Британской Колумбии (около 2400 жителей).