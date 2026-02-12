x
12 февраля 2026
12 февраля 2026
12 февраля 2026
12 февраля 2026
Израиль

В Лоде убит мужчина, третье убийство в Израиле за последние часы

время публикации: 12 февраля 2026 г., 06:21 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 06:32
В Лоде убит мужчина
Пресс-служба МАДА

Рано утром 12 февраля в Лоде на улице Йодфат был убит мужчина примерно 50 лет. Парамедики констатировали смерть этого человека.

Начато расследование.

Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.

Это третье убийство в Израиле за последние часы.

Ночью в деревне Ярка (Западная Галилея) был застрелен 42-летний мужчина. В Рахате в автомобиле был застрелен молодой мужчина (по данным полиции, ему было 22 года).

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 42 или 43 израильских араба.

