В Лоде убит мужчина, третье убийство в Израиле за последние часы

Рано утром 12 февраля в Лоде на улице Йодфат был убит мужчина примерно 50 лет. Парамедики констатировали смерть этого человека.

Начато расследование.

Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.

Это третье убийство в Израиле за последние часы.

Ночью в деревне Ярка (Западная Галилея) был застрелен 42-летний мужчина. В Рахате в автомобиле был застрелен молодой мужчина (по данным полиции, ему было 22 года).

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 42 или 43 израильских араба.