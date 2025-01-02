x
02 января 2025
|
последняя новость: 17:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2025
|
02 января 2025
|
последняя новость: 17:04
02 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В больнице для диких животных спасли молодую самку дикобраза

Животные
Иерусалим
Рамат-Ган
время публикации: 02 января 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 16:54
В больнице для диких животных спасли молодую самку дикобраза
Нета Арнон, пресс-служба "Сафари"
В больнице для диких животных спасли молодую самку дикобраза
Нета Арнон, пресс-служба "Сафари"

Первой пациенткой больницы для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане стала в новом 2025 году молодая самка дикобраза с переломом позвоночника и сильно осложненной беременностью. Она поступила в больницу в канун нового года из района Иерусалима.

Предположительно, животное попало под машину: у самки дикобраза, находящейся на поздней стадии беременности, были признаки травмы позвоночника. На рентгеновском снимке также был виден плод. Примерно через два часа у самки дикобраза начались кровянистые выделения, и ветеринары с надеждой ожидали первого родившегося в новом году детеныша.

К сожалению, детеныш родился мертвым. Более того, похоже, плод погиб какое-то время назад – не исключено, что в результате травмы. Но не исключена и вероятность, что полученная при наезде травма позвоночника помешала животному естественным образом избавиться от замершей беременности при помощи выкидыша.

Из-за пребывания погибшего плода в матке у дикобразихи развилась инфекция. К счастью, она попала в больницу вовремя, и врачам удалось спасти ее жизнь, и даже восстановить состояние ее матки. Самка дикобраза молода, и если получится вылечить ее травму, она сможет вернуться в дикую природу и стать матерью.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2024

Солдат спас раненую черепаху из Южного Ливана: ее вылечат в "Сафари"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2024

Любимец "Сафари" горилла Лукас отметил свой 42-й день рождения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

В больнице для диких животных при "Сафари" вылечили улитку с пробитой раковиной
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2024

Военнослужащий-резервист спас сову-сплюшку, которую сбила машина