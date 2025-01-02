В больнице для диких животных спасли молодую самку дикобраза

Первой пациенткой больницы для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане стала в новом 2025 году молодая самка дикобраза с переломом позвоночника и сильно осложненной беременностью. Она поступила в больницу в канун нового года из района Иерусалима.

Предположительно, животное попало под машину: у самки дикобраза, находящейся на поздней стадии беременности, были признаки травмы позвоночника. На рентгеновском снимке также был виден плод. Примерно через два часа у самки дикобраза начались кровянистые выделения, и ветеринары с надеждой ожидали первого родившегося в новом году детеныша.

К сожалению, детеныш родился мертвым. Более того, похоже, плод погиб какое-то время назад – не исключено, что в результате травмы. Но не исключена и вероятность, что полученная при наезде травма позвоночника помешала животному естественным образом избавиться от замершей беременности при помощи выкидыша.

Из-за пребывания погибшего плода в матке у дикобразихи развилась инфекция. К счастью, она попала в больницу вовремя, и врачам удалось спасти ее жизнь, и даже восстановить состояние ее матки. Самка дикобраза молода, и если получится вылечить ее травму, она сможет вернуться в дикую природу и стать матерью.