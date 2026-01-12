Баарав-Миара обвинила правительство в нарушении судебного решения по призыву ультраортодоксов

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила в БАГАЦ, что правительство нарушило решение по призыву ультраортодоксов в армию и не предприняло никаких действий для его исполнения. Речь идет о ноябрьском постановлении БАГАЦа, в котором властям давалось 45 дней для того, чтобы разработать эффективную программу призыва "харедим", а также прекратить предоставление финансовых льгот уклонистам и начать уголовное преследование тех, кто отказывается от военной службы.

Баарав-Миара подчеркнула, что правительство не только не выполнило решение суда, но и не выразило намерения это сделать, что она назвала "грубым нарушением". Она предупредила, что такое поведение представляет реальную угрозу демократическому режиму и принципу разделения властей в Израиле. "Когда исполнительная власть не считает себя подчиненной судебным приказам, судебная власть лишается возможности выполнять свою конституционную роль контроля за законностью действий правительства, и открывается опасный путь к неконтролируемому правлению силы", – заявила юридический советник.

В ответ секретарь правительства Йоси Фукс обвинил юридическую систему в попытке "спровоцировать конфликт между ветвями власти и конституционный кризис" и запросил у БАГАЦа отсрочку для исполнения решения.

Движение "Свободный Израиль" заявило, что правительство продолжает продвигать закон об уклонистах, при этом не предпринимая действий, которые могли бы поставить под угрозу его собственную стабильность.

В ближайшую среду в БАГАЦ должно состояться рассмотрение еще одной петиции движения "Свободный Израиль" с требованием лишить уклонистов права участвовать в розыгрышах жилья по программе "Цена для новоселов" ("Мехир ле-Миштакен").