Возможен ли инициативный удар Ирана по Израилю. Комментарий эксперта

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

Обострение ситуации в Иране, массовые протесты и жесткие заявления США вновь поставили вопрос: может ли Тегеран нанести удар по Израилю в инициативном порядке?

В новом видео Давид Шарп объясняет, почему иранский режим сегодня нервничает и при каких условиях атака на Израиль может стать для него "спасительным шагом".

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".