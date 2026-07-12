Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 12 июля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами дымка.

В Иерусалиме – 17-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 20-33, на побережье Мертвого моря – 26-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-35, на Голанских высотах – 19-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник-субботу – без существенных изменений.