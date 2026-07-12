США нанесли новую серию ударов по Ирану, КСИР пытается контратаковать

В ночь на воскресенье, 12 июля, США начали третью за неделю серию ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что операция проводится по распоряжению президента Дональда Трампа в ответ на атаку "Корпуса стражей исламской революции" на контейнеровоз GFS Galaxy в Ормузском проливе.

По данным Axios, целями стали радиолокационные станции воздушного и морского наблюдения, склады ракет и беспилотников, площадки и установки для их запуска, а также пусковые установки зенитных ракет.

Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя операцию, написал в социальной сети X: "Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят".

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких районах юга страны. По данным IRIB, три взрыва прогремели в Бендер-Аббасе и еще три – в прибрежном городе Сирик. Сообщения о взрывах поступили также с острова Кешм в Ормузском проливе, из Минаба, Джаска, Ассалуйе и района Бендер-Дайера. В провинции Систан и Белуджистан взрывы были слышны в районе Конарака и Чахбехара. Власти провинции Хузестан заявили о попаданиях в районах Хендиджана, Махшахра и Абадана. Иранское телевидение заявило, что был авиаудар по военным казармам на юге провинции Бушер. Данные о последствиях атак и потерях уточняются.

Судя по имеющимся данным, на данном этапе Израиль не участвует в боевых действиях против Ирана.

Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о начале серии ответных ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Какие именно базы или другие цели подверглись атаке, пока не уточняется. Независимого подтверждения поражения американских объектов и сведений о пострадавших на момент публикации не поступало.

Рано утром в воскресенье в Дохе, столице Катара, были слышны взрывы. Были разосланы предупреждения на мобильные телефоны.

Новая эскалация последовала за инцидентом с контейнеровозом M/V GFS Galaxy, шедшим под флагом Кипра. КСИР заявил, что несколько судов пытались пройти через Ормузский пролив по "несогласованному маршруту" и не выполнили требования изменить курс. По версии Тегерана, по одному из судов был произведен "предупредительный выстрел", после чего оно остановилось.

CENTCOM передает, что GFS Galaxy получил серьезные повреждения машинного отделения и на борту начался пожар. Один член гражданского экипажа числится пропавшим без вести, судно не может продолжать плавание. Американская сторона расценила действия КСИР как нападение на гражданское судно.

КСИР объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и заявил, что движение судов возможно только после согласования с иранскими властями и по установленному Тегераном маршруту. В заявлении также говорилось, что пролив останется закрытым до прекращения американского вмешательства в регионе. Иран предупредил, что в случае новых ударов могут быть атакованы дополнительные американские базы на Ближнем Востоке.

США, напротив, требуют от Тегерана публично подтвердить прекращение атак на торговые суда и открыть все маршруты через пролив без предварительного разрешения и взимания сборов. До начала нынешней войны через Ормузский пролив проходило около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.

Очередной обмен ударами произошел после переговоров министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Стороны обсуждали механизмы безопасного прохода судов через Ормузский пролив и договорились продолжить консультации на политическом и техническом уровнях. Однако атака на GFS Galaxy и последовавшие американские удары еще больше осложнили перспективы урегулирования.

Дональд Трамп ранее объявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном "закончено", хотя не исключил продолжения переговоров. Перемирие было призвано остановить боевые действия, начавшиеся после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В последние дни Вашингтон и Тегеран неоднократно обменивались ударами: США атаковали объекты на территории Ирана после нападений на торговые суда, а Иран заявлял об ударах по американским военным объектам в странах Персидского залива.