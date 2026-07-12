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Мир

Стрельба на фестивале в Торонто, есть жертвы

Канада
Погибшие
время публикации: 12 июля 2026 г., 05:49 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 05:54
Стрельба на фестивале в Торонто, есть жертвы
x.com/rcmpgrcpolice

По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в Торонто вечером 11 июля. Инцидент произошел в районе, где проходил ежегодный уличный фестиваль "Сальса на Сент-Клэр", посвященный латиноамериканской культуре.

Первоначально полиция сообщила о пяти пострадавших, однако позднее уточнила, что огнестрельные ранения получили шесть человек. Двое из них скончались на месте. Данные о состоянии четверых раненых пока не опубликованы.

После первых сообщений полиция предупредила жителей об "активном стрелке" и призвала не приближаться к месту происшествия. Позднее правоохранительные органы заявили, что территория взята под контроль, однако подозреваемый или подозреваемые пока не задержаны. В районе фестиваля остается значительное число полицейских.

Информация о личности нападавшего, мотивах стрельбы и обстоятельствах происшествия пока не раскрывается.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее бессмысленным насилием.

Мир
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