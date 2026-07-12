20 лет назад началась Вторая ливанская война. Фотоальбом

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа, Flash90, Associated Press, NEWSru.co.il

Ровно 20 лет назад, 12 июля 2006-го, началась война Израиля против боевиков "Хизбаллы", которая длилась 35 дней. В результате боевых действий и ракетных обстрелов погибли 166 израильтян, более 1000 получили ранения. Потери ливанской стороны: почти 1200 погибших.

- Имена израильтян, погибших в ходе Второй ливанской войны

Поводом для начала войны стала провокация "Хизбаллы": утром 12 июля на ливано-израильской границе было совершено нападение на военный патруль. В ходе короткого боя ливанские боевики убили троих и похитили двоих израильских военнослужащих – Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева (позже экспертиза установила, что они получили смертельные ранения в бою). Вскоре после этой диверсии израильские танки вошли на территорию Ливана. "Хизбалла" ответила ракетно-минометными обстрелами израильской территории. Так началась Вторая ливанская война.

Сотни тысяч израильтян, оказавшихся в 2006-м в зоне обстрелов – от Метулы до Хадеры – хорошо помнят тот постоянный страх за себя и своих близких, который они испытывали в ожидании новых взрывов. Многие эвакуировались в центр и на юг страны. Тогда тыл не был готов к ракетной войне.

За годы, прошедшие после Второй ливанской, Израиль создал систему противоракетной обороны, доказавшую свою эффективность во время "Войны возрождения" (войны "Железные мечи"), которую Израиль с 7 октября 2023 года ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, в Сирии, а также в ходе войны с Ираном – в 2025 и 2026 годах.

Летом 2006-го в зоне боевых действий работали десятки израильских и зарубежных журналистов. Сегодня мы публикуем фотоальбом, составленный из снимков, сделанных во время той войны ими и сотрудниками пресс-службы ЦАХАЛа.