Аргентинцы в дополнительное время победили сборную Швейцарии

В Канзас-Сити встречались сборные Аргентины и Швейцарии. Основное время завершилось вничью 1:1.

В дополнительное время аргентинцы победили 3:1.

Аргентинцы активно начали матч и на 10-й минуте открыли счет. Месси подал угловой. Алексис Макаллистер забил 1:0.

На 32-й минуте Эмилиано Мартинес вовремя вышел из ворот и не позволил отличиься Эмболо. На 61-й минуте Эмюоло нанес удар головой метров с 8. Мартинес в прыжке мяч поймал.

На 66-й минуе Мартинес дважды выручил аргентинцев. А на 67-й минуте "крестоносцы" счет сравняли. Дан Ндой сыграл "в стенку" с Родригесом, ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря 1:1.

На 71-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве. Бриль Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию.

На 89-й минуте Макаллистер пробил головой. Мяч попал в защитника. На второй минуте компенсированного времени Месси обыграл Джаку и пробил метров с 20. Рядом со штангой. На 8-й минуте компенсированного времени Лисандро Мартинес нанес эффектный удар "ножницами". Кобель парировал мяч, летевший в нижний угол.

В первом айме дополнительного времени два голевых момента упустил Альмада.

Швейцарцы в дополнительное время оборонялись, перейдя на игру в пять защитников.

Аргентинцы сумели забить на 112-й минуте. Хулиан Альварес нанес потрясающий удар в дальнюю "девятку" 2:1.

На 119-й минуте Месси совершил сольный проход, ворвался в штрафную и прбил. Мяч от защитника ушел на угловой.

Швейцарцы бросились отыгрываться и пропустили третий гол.

На первой минуте, добавленной к дополнительному времени, контратака аргентинцев. Кобель парировал мяч после удара Альмады. Лаутаро Мартинес добил мяч в сетку 3:1.