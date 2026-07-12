Внимание, розыск: пропала 13-летняя Дины Говерер из Петах-Тиквы
время публикации: 12 июля 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 18:46
Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Дина Говерер, жительницы Петах-Тиквы. Последний раз ее видели 11 июля, около полуночи на улице Масада в городе проживания. В полиции отмечают, что девочка входит в "группу риска".
Приметы пропавшей: рост 135 см, среднего телосложения, глаза зеленые.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение в Петах-Тикве по телефону 03-939-3444.