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Израиль

Внимание, розыск: пропала 13-летняя Дины Говерер из Петах-Тиквы

Розыск
время публикации: 12 июля 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 18:46
Внимание, розыск: пропала 13-летняя Дины Говерер из Петах-Тиквы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Дина Говерер, жительницы Петах-Тиквы. Последний раз ее видели 11 июля, около полуночи на улице Масада в городе проживания. В полиции отмечают, что девочка входит в "группу риска".

Приметы пропавшей: рост 135 см, среднего телосложения, глаза зеленые.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение в Петах-Тикве по телефону 03-939-3444.

Израиль
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