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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении мастерской по производству оружия в Газе. Видео

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
ХАМАС
время публикации: 12 июля 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 19:18
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении мастерской по производству оружия в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объекту по производству оружия ХАМАСа в городе Газа.

По данным армии, в последнее время боевики использовали этот объект для изготовления компонентов вооружений и восстановления возможностей организации, нарушая соглашение о прекращении огня.

В момент удара на объекте находились несколько боевиков ХАМАСа, которые, как утверждает ЦАХАЛ, готовили атаки против израильских военных и граждан.

Израиль
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