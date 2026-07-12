ЦАХАЛ сообщил об уничтожении мастерской по производству оружия в Газе. Видео
время публикации: 12 июля 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 19:18
ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объекту по производству оружия ХАМАСа в городе Газа.
По данным армии, в последнее время боевики использовали этот объект для изготовления компонентов вооружений и восстановления возможностей организации, нарушая соглашение о прекращении огня.
В момент удара на объекте находились несколько боевиков ХАМАСа, которые, как утверждает ЦАХАЛ, готовили атаки против израильских военных и граждан.