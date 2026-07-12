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Ближний Восток

Американский источник: США нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 12 июля 2026 г., 19:32 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 19:35
Американский источник: США нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива
CENTCOM

Журналист Барак Равид написал в соцсети X, что высокопоставленный американский источник подтвердил, что США нанесли несколько ударов по ракетным комплексам и системам ПВО Ирана, а также по малым катерам Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе.

Ранее прогремели взрывы в Кувейте. Вскоре после этого иранское агентство Fars написало о взрывах в районе Ормузского пролива в Иране. По данным агентства, были атакованы объекты к востоку от Бендер-Аббаса и в акватории острова Кешм.

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