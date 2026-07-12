Назначена дата проведения выборов в Кнессет

Параламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября, в первоначально установленный законов срок. Дата проведения выборов была официально утверждена в воскресенье, 12 июля, комиссией Кнессета во время обсуждения закона о финансировании партий.

Это будут первые за 38 лет выборы, которые пройдут без досрочного роспуска Кнессета. Нынешнее правительство также станет первым за 53 года, которому удалось отработать полный срок.

С 17 июля официально начнется предвыборный период. Кнессет уйдет на каникулы, а правительство получит статус переходного. До выборов парламент сможет продвигать главным образом согласованные законопроекты, необходимые постановления и меры, связанные с безопасностью.

Выборы в Кнессет 26-го созыва будет проводить Центральная избирательная комиссия, которую возглавляет судья Верховного суда Ноам Сольберг.

Регистрация партийных списков завершится 7 сентября.